Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Gaziantep yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:25

Güncelleme: 31.03.2024 - 20:41

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Gaziantep’te 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Gaziantep’te 9 ilçede 206.845 sandıkta 1.361.806 seçmen oy kullandı.

Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Muzaffer Ertürk - %35.22

AKP'nin adayı Fatma Şahin - %41.44

DEM Parti'nin adayı Selman Tutumlu - %17.32

İYİ Parti'nin adayı Yaşam Sağlam - %1.97

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şükrü Yılmaz - %17.13

İSLAHİYE SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Kemal Vural - %34.08

CHP'nin adayı Okan Öztürk - %32.04

YRP'nin adayı Murat Mustafa Selimoğlu - %26.63

KARKAMIŞ SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Mustafa Güzel - %51.96

MHPnin adayı Bülent Tiryaki - %44.57

İYİ Parti'nin adayı Mehmet Polat - %1.37

NİZİP SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Ali Doğan- %41.3

AKP' nin adayı Gizem Büşra Bilgiç - %34.11

YRP’nin adayı Mustafa Doktoroğlu - %21.49

ŞAHİNBEY SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Arkın Bereketoğlu - %29.17

AKP'nin adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu - %55.53

DEM Parti'nin adayı Yakup Koca - %4.61

YRP'nin adayı Mehmet Ös - %9.02