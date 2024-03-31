Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Hatay yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:35

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Hatay’da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay'da 15 ilçede 3 bin 154 sandıkta 1 milyon 62 bin 519 seçmen oy kullandı.

Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE HATAY SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Lütfü Savaş - %46.21

AKP'nin adayı Mehmet Öztürk - %47.73

DEM Parti'nin adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu - 2.42

İYİ Parti'nin adayı Nusret Cömert - 1.5

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Nuri Parlak - 1.98

ANTAKYA SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı İbrahim Naci Yapar - %58.65

CHP'nin adayı Hüseyin Aksoy - 37.93

İYİ Parti'nin adayı Ferhat Küçükler - 1.58

İSKENDERUN SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Mehmet Duduoğlu - %42.77

AKP’nin adayı Mehmet Dönmez - %47.64

İYİ Parti'nin adayı Nazmi Ceylan - %3.6

DEFNE SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Gökhan Köse - %19.4

CHP'nin adayı Halil İbrahim Özgün - %63.43

İYİ Parti'nin adayı Meziyet Mert Sarıgül - %14.41

SAMANDAĞ SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Süleyman Bedir Abacı - %93.81

AKP'nin adayı Seyit Ali Aslan - %5.41

İYİ Parti'nin adayı Elanur Gülşen - %0.26