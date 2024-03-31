Son dakika haberleri... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Kilis yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:57

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:59

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Kilis’te 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kilis’te 15 ilçede 213 sandıkta 62 bin 657 seçmen oy kullandı.

Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE KİLİS SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Hakan Bilecen - %41.64

AKP'nin adayı Reşit Polat - %26.94

DEM Parti'nin adayı Ahmet Üçer - %1.68

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Ahmet Çetin - %2.96

MHP’nin adayı Hasan Kara - %25.58



