Son Dakika... Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar: Tek tutuklu sanığa tahliye

Katledilen akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmasında ara kararlarını açıkladı. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yurtdışı yasağı koşuluyla tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE OLAMAYACAK

Bozkır, başka dosyadan tutukluluk hali olduğu için tahliye olamayacak.

DİĞER SORUŞTURMANIN AKIBETİ İSTENDİ

Ayrıca mahkeme, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde süren Hablemitoğlu'nun 14 Aralık 2017'deki Eskişehir konferans görüntüsü ile katledilmeden önce alışveriş yaptığı Migros marketteki kamera kayıtlarına ilişkin soruşturmanın akıbetinin kendilerine bildirilmesine karar verdi.

ADLİ KONTROLLERİNE DEVAM KARARI

Mahkeme, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verdi.