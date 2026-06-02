Son Dakika... Hacıbektaş’ta bir kültür merkezine daha önce adı verilmişti: Kılıçdaroğlu’nun adı kaldırıldı

2.06.2026 15:56:00
Sertaç Eş
Mahkeme kararı ile CHP’nin Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkiler artarak sürüyor. Bu kapsamda Alevi yurttaşlar açısından sembolik bir öneme sahip olan Hacıbektaş ilçesinde daha önce adının verildiği kültür merkezinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı kaldırıldı.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Hacıbektaş Belediye Meclisi bugün toplantı yaptı. Toplantıya katılanlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının kültür merkezinden kaldırılmasına yönelik öneriyi gündemine alarak görüştü.

"ADI KALDIRILSIN" KARARI VERİLDİ

Görüşme sonucunda Hacıbektaş Belediye Meclisi Kararı ile Kılıçdaroğlu’nun adının kaldırılması kararlaştırıldı.

Yapılan oylamada bir üyenin çekimser kaldığı, bir üyenin ret oyuna karşın çoğunluk olarak karar alındı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim’in karara çekimser kaldığı da öğrenildi.

