Son dakika... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası! "Bu illerdekiler dikkat"

Son dakika gelişmesi... Haftalık koronavirüs vaka haritası güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 14:31
Son dakika... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası!
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Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Koca'nın açıklamasına göre; 18-24 Eylül tarihleri arasında, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı:

"Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik."

Bakan Koca, bu şehirlerde yaşayan yurttaşları "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" sözleriyle uyardı.

İşte Koca'nın açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı haritası...


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