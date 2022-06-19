Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yaz kararnamesi

Son dakika gelişmesi... Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 21:51
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yaz kararnamesi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. 

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kulislerde seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir 'oyun planı' olduğunun tartışıldığını aktarmıştı.

Pehlivan, "17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor" demişti.

Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sormuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


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