Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yaz kararnamesi
Son dakika gelişmesi... Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesi ile 5075 adli yargı, 351 ise idari yargıdan olmak üzere toplam 5426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kulislerde seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir 'oyun planı' olduğunun tartışıldığını aktarmıştı.
Pehlivan, "17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor" demişti.
Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sormuştu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'AK Parti bize koşacak'
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Sınava giren sahibini okulun kapısında bekledi
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- Yeneroğlu istifa çağrısı yaptı
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi