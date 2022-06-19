Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yaz kararnamesi

19 Haziran 2022 Pazar, 21:51

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, kulislerde seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir 'oyun planı' olduğunun tartışıldığını aktarmıştı.

Pehlivan, "17 Haziran Cuma günü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yaz Kararnamesi’ni açıklayacak. O gün çok kapsamlı bir listenin yayımlanacağı ve beş bine yakın yargı mensubunun yerinin değiştirileceği ileri sürülüyor" demişti.

Pehlivan, "Seçim kurullarında görev almaması istenen hâkimler için bir oyun planı mı var? Yaz Kararnamesi’yle yerleri değiştirilip yapılacak kuraya girmeleri mi engellenecek? Ya da önce seçim kurulları belirlenip kuradan çıkan “istenilmeyen”hâkimler Yaz Kararnamesi’yle uzaklaştırılacak mı? Böylece o hâkim hak kazandığı il veya ilçedeki seçim kurulunda görev yapamaz hale mi gelecek?" diye sormuştu.

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