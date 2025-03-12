Son Dakika... Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' davası: 4 yıla kadar hapisleri isteniyor

Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:15

Güncelleme: 12.03.2025 - 14:00

Gezi Parkı protestoları nedeniyle tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında "tanık" olarak ifade veren oyunculardan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Yalan tanıklık" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılıkça haklarında iddianame hazırlanan Ergenç ile Kocaoğlu'nun, "Yalan tanıklık" suçlamasıyla 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. İki oyuncu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"TANIK" OLARAK İFADE VERDİLER "SANIK" OLDULAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddiamede, Gezi Parkı protestoları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Alabora ile görüşme yaptığına ilişkin tape kayıtları, irtibat ve iltisakının bulunduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım soruşturmasında Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun "tanık" sıfatıyla beyanlarının alındığı hatırlatıldı.

"İFADELERİNDE ÇELİŞKİ" İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayşe Barım'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandığının kaydedildiği iddianamede, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "tanık" sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Savcılık, Ergenç ile Kocaoğlu'nun alınan ifadelerinde, Gezi Parkı Ana Davası'nda sanık olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara ilişkin beyanlarında çelişki tespit edilmesi üzerine, haklarında "Yalan tanıklık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İFADELERİNE YER VERİLDİ

İddianamede Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun "tanık" olarak verdikleri ifadelere de yer verildi. Ergenç'in ifadesinde, "Mehmet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dediği, Kocaoğlu'nun ise, "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Mehmet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" dediği kaydedildi.

İLETİŞİM KAYITLARI İDDİANAMEDE

İddianamede, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından HTS içeriklerinin incelemesi ve rapor düzenlenmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen HTS Analiz Raporunda; Halit Ergenç'in, Mehmet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurduğunun, Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile 1 defa iletişim kurduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Başsavcılık, ayrıntılı HTS-Baz incelemesinde ise Ergenç ile Kocaoğlu'nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013-1 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan analiz çalışmalarında kendi aralarında 19 Haziran 2013'te 1 kez, Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile 31 Mayıs 2013'te 1 kez, Halit Ergenç'in yine Alabora ile 2013 yılı Şubat ayında 2 kez, Mayıs ayında 1 kez, Gezi eylemlerinin başlangıç tarihi olarak bilinen 1 Haziran 2013'te 7 kez ve yine aynı ay içerisinde 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez irtibat kaydının olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, Ergenç ile Kocaoğlu'nun, tanıklık ifadelerinde Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadığını, yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını beyan ettikleri anlatıldı.