Son Dakika... Halkın iradesine gasp: Bursa'da başkanvekilliği seçimi öncesi polis müdahalesi!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye başkanlığı dönemine ilişkin iddialar kapsamında tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanvekili seçimi için toplanıyor. AKP’nin çoğunlukta olduğu mecliste seçim öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Saat 11.00’de yapılması planlanan seçim öncesinde belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı, bölgeye barikatlar yerleştirildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yurttaşlara belediye önünde toplanma çağrısında bulundu.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

CHP'nin aday çıkarmadığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçiminde birinci tur oylaması sona erdi. Oylama sonucunda AKP'nin adayı Şahin Biba, seçime katılan 61 üyenin oylarının tamamını aldı. Toplam üye sayısının 3/2’si olan 71 oy sayısına ulaşılamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

İkinci turda da 71 oy sayısına ulaşılmaz ise 3. tura geçilecek ve bu kez salt çoğunluğun oyuna bakılacak. İkinci tur saat 13.00'te başlayacak.

CHP'DEN ADAY KARARI!

Seçime dakikalar kala CHP’nin başkanvekili seçiminde aday çıkarmama kararı aldığı açıklandı. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP’nin adayı ise Şahin Biba oldu.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE MİLLETVEKİLLERİ İÇERİYE ALINMADI!

Polis, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçimi takip etmek isteyen milletvekili, meclisi üyesi, belediye başkanları ve yurttaşlara sert müdahale etti. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaptığı açıklamada, "CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Burada, Meclis'te seçim yapılacak. Ama geldiğimizde öyle bir manzarayla karşılaştık ki. Her taraf tutulmuş, barikatlarla çevrilmiş. Sanki bir savaş alanına geldik. Belediye Meclis üyelerimiz içeriye alınmıyor, milletvekillerimiz içeriye alınmıyor, ortamı görüyorsunuz, gaz sıkılıyor. Biz bu seçimi meşru saymıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne çökülmek istendi. Geldiğimiz nokta da şuan bu." ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE BİBER GAZLI MÜDAHALE: YARALANANLAR OLDU

Milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve yurttaşlar CHP Bursa İl Başkanlığı'na yürüyüşe başladı. Ancak kendi il başkanlıklarına yürümek isteyenlere de polis müdahale etti. Müdahalede biber gazı da kullanıldı. Aktarılan bilgilere göre müdahale esnasında yaralananlar oldu. Yürüyen grubun arkasından TOMA'ların geldiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Nilüfer Belediyesi dönemine uzanan “rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışı” iddiasına dayandığı belirtildi.

Dosya kapsamında, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bozbey ile 2019-2024 döneminde görev yapan Turgay Erdem hakkında da gözaltı kararı uygulandığı bildirildi.

Bursa’da son yerel seçimlerde rakibine yaklaşık 150 bin oy fark atan Bozbey’in tutuklanmasının ardından gözler, belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçiminde alınacak karara çevrildi.