Son dakika... Haluk Levent gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı, AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmaya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

BAKANLIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Bakanlığın açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma yürütüldüğü belirtilirken, bu kapsamda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın kapsamına ve gerekçesine ilişkin ise herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Haluk Levent'e ilişkin "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" soruşturmaları yöneltildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı AHBAP Derneği'ne ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu.

Haluk Levent, hakkında gündeme gelen karşılıksız çek davası, sağlık sorunları ve AHBAP Derneği’ne yönelik tartışmaların ardından dernek başkanlığını bırakacağını açıklamıştı. Levent, bu yıl yapılacak denetim sürecinin tamamlanmasının ve devam eden projelerin sonuçlandırılmasının ardından AHBAP Genel Başkanlığı görevini devredeceğini belirtmişti.