Son Dakika... Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası

Son Dakika... Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası

30.04.2026 18:03:00
ANKA
Son Dakika... Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası

Görele Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Görele Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında alınan kararla partiden ihraç edilmişti.

Dede, ihraç kararından bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'ye daha fazla külfet olmamak adına" partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

