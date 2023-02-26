Son Dakika: Hatay Samandağ'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD Akdeniz, Antakya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Samandağ'a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 13,29 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan AFAD, saat 07.37'de Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini belirtti.
Meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
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