Son Dakika: Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkaz altından çıkarıldı

Son dakika haberi... 26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:23
Son Dakika: Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkaz altından çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden ağır yıkımın meydana geldiği illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin 178. saatinde 26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanı'ndan yaralı olarak çıkarıldı.


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