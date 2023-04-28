Son Dakika... Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Çevre ilçelerden de hissedildi
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.
AFAD verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08.15'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi.
"BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "28 Nisan 08.15'te Hatay Samandağ'da 6,7 km derinde boşalan M4,1'lik küçük deprem, M6,4'lük Samandag depreminin artçısıdır. Büyük deprem beklemiyorum" dedi.
28. Nisan 08.15'de Hatay Samandağ'da 6,7km derinde boşalan M4,1'lik küçük deprem, M6,4'lük Samandag depreminin ardçısıdır. Büyük deprem beklemiyorum.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 28, 2023
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