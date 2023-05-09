Son Dakika: Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 07:37
Son Dakika: Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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AFAD yapılan açıklamaya göre, saat 06.52 sıralarında Hatay Altınözü'ne 178 kilometre uzaklıkta Suriye Humus merkezli bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yerin 12.6 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.4 olarak kaydedildi.


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