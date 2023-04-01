Son Dakika: Hatay'da art arda depremler!

Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 15:46
Son Dakika: Hatay'da art arda depremler!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandap ilçesinde saat 15.34'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.34 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

6 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

AFAD, saat 15.40'ta Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde 2. bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 19.92 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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