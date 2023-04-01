Son Dakika: Hatay'da art arda depremler!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandap ilçesinde saat 15.34'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.34 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:34:39 TSİ
Enlem:36.148 N
Boylam:35.904 E
Derinlik:13.34 km
Detay:https://t.co/4pyv0zYjMz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
6 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
AFAD, saat 15.40'ta Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde 2. bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 19.92 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.22 km] Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-04-01
Saat:15:40:53 TSİ
Enlem:36.089 N
Boylam:35.901 E
Derinlik:17.92 km
Detay:https://t.co/FBIBsLZfDW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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