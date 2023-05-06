Son dakika... Hatay'da kontrolden çıkan kamyon kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ile kamyonun çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 21:17
Son dakika... Hatay'da kontrolden çıkan kamyon kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.

Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. 


hatay

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler