Son dakika... Hatay'da kontrolden çıkan kamyon kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, asker uğurlayan kabalığın arasına daldı. Park halindeki araçlara da çarpan kamyon ile kamyonun çarptığı 2 minibüs de alev alırken, kazada ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde Belen ilçesi, Topbağazı mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Belen yokuşundan indiği sırada refüjü geçip, park halindeki araçlara da çarparak asker uğurlamak için bir akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede toplanan kalabalığın arasına daldı.
Kamyon ve çarptığı 2 minibüs alev alırken, büyük korku ve paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yol araç trafiğine kapatılırken, yanan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Erdoğan'ın sandık telaşı: Talimatı kürsüden verdi!
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- Napoli'den transfere net yanıt!
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- Seçimlere 8 gün kala Bahçeli ayarı kaçırdı
- İstanbul'da tarihi miting!