Son dakika... Havalimanında gözaltına alınmıştı: Şeyma Subaşı adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Soruşturma kapsamında hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gerekli işlemlerin devamı için jandarma ekiplerine teslim edilen Subaşı, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Şeyma Subaşı, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için jandarma ekipleriyle buradan ayrıldı.
SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ VERDİ
Subaşı’nın dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği öğrenildi.
ADLİYEYE GETİRİLDİ
Dün gözaltına alınan Subaşı, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.
Subaşı'nın ifade işlemlerinin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
12 ÜNLÜ İSİM TUTUKLANDI
Aralarında iş insanı Baran Süzer, Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gençer, Ömer Can Kılınç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ahmet Çalışkan, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Rabia Yaman ve Muhammed Zeki Gökay'ın emniyetteki işlemleri dün tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüpheliler Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Rabia Yaman ve Emrah Gençer adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edilirken şüpheli Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliği talep yönünde 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.