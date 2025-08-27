Son dakika... Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın: İnceleme başlatıldı!

Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı gemi drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı’nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı gemi, drone ile görüntülendi. Görüntülere itfaiye ekiplerinin çalışmaları yansıdı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.