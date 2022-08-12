Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakanlığın adını kullanarak yurttaşlardan para göndermesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bakanlık tarafından uygulanan idari para cezalarına yönelik yurttaşlardan para istendiği, yatırılmaması halinde icra takibi başlatılacağı yönünde ihbarlar alındığı belirtildi. Yapılan uyarıda yurttaşların para isteyen şahıslara itibar etmemeleri istendi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Bilindiği üzere; kambiyo mevzuatı kapsamında uygulanan idari para cezalarına, Bakanlığımızın ihbarı neticesinde yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından karar verilmektedir. Söz konusu karar, kararda hükmedilen idari para cezası kesinleştikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerince tahsil edilmek üzere ilgili Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne iletilmektedir.
Son dönemde Bakanlığımıza yapılan başvurularda; kendisini avukat olarak tanıtan şahısların vatandaşları arayarak haklarında Bakanlığımız Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığı ve para cezası tutarının iletilen banka hesap numarasına yatırılmaması halinde aleyhlerinde icra takibi başlatılacağı yönünde beyanda bulundukları ihbar edilmektedir.
Bu kapsamda; Bakanlığımızın adını kullanarak para gönderilmesini isteyen şahıslara itibar edilmemesi gerekmektedir."
Basın Açıklaması (12.08.2022) pic.twitter.com/ehKR6Jx4O1— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 12, 2022
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