6 yaşındaki çocuğa istismar davası görülecek: 'Buradan çıkacak kararın peşindeyiz'

Yayınlanma: 23.10.2023 - 11:33

Güncelleme: 23.10.2023 - 11:37

Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli ile "evlendirilmesi" ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşmadan evvel adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Bir çocuk 6 yaşından itibaren sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz bırakılmış durumda. Bir kadın yıllarca başvurduğu bütün kurumlarda yalnız bırakılmış, o kapılar kapatılmış ve kimi yetkililer eliyle kemik yaşı bile büyütülmüş durumda. Buradan çıkacak olan kararın peşindeyiz" dedi. "Bu gidişatı değiştirebiliriz" diyen Ataselim, "Korkmayın. Bir çare yok diye düşünmeyin. Umutsuzluğa kapılmayın. Çare biziz. Bizleriz. Biz bir araya gelirsek mücadele edersek bu gidişatı sadece kendimiz için değil bizden sonraki kuşaklar için gerçekten bir aydınlık gelecek bırakmanın ihtimallerini zorlayabiliriz" dedi.

"ÇOCUK İSTİSMARIDIR"

"Şunu hatırlatmak istiyorum" diyen Ataselim sözlerini şu şekilde noktaladı: "Sanıkların avukatlığını üstlenmiş olan kişi bir röportaj vermiş. Diyor ki bu toplumun bir realitesi var. Böyle bir toplum realitesi diye bir şey yok. Herkesin haberi olsun. Duymayan duysun. Yaşanan suçtur. Çocuk istismarıdır"

"H.K.G TEK KURBAN DEĞİL"

Türkiye İşçi Partili (TİP) kadınlar adına konuşan Filiz Yaprak, "Davada bugün karar bekleniyor. Kapalı kapılar ardında çocukları, kadınları istismar eden ve toplumun her bir alanını bu zihniyet ile inşa etme gafletiyle tutuşanlar şimdi de faillerin cezalandırılması için yürütülen yargılamayı kapalı kapılar arkasında ilerletiyor" dedi. Yaprak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, H.K.G tek kurban değil. On binlerce, yüz binlerce çocuğun geleceği hiçbir denetimi olmayan bu tarikatların eline bırakılmış durumda. Saray Rejimi, bu mağduriyetlere her gün yenisini ekliyor. Kısacası bu dava münferit bir sapığın cezalandırıldığı bir dava değil, bu ülkenin çocuklarına sistematik olarak yapılan işkencenin davasıdır. Hiranur Vakfı davasının sanıkları hak ettikleri cezayı alana dek, istismarın her türlüsünün yaşandığı tarikatlar ve cemaatler kapatılana dek, laik toplumsal düzen yeniden inşa edilene dek mücadelemiz devam edecek" dedi.

"KARANLIĞIN KARŞINDA DİKİLECEĞİZ"

Emek Partisi'nden Hazan İlik," "Bu ülkenin kadınları, kız çocuklarının ve kız kardeşlerinin yaşamının karartılmasına geçit vermeyecek. Karanlığın karşısında dikilecek kadınlar var. Hiçbir yere gitmiyoruz kadınların özgürce nefes alabildiği, çocukların güvenceli bir geleceğe sahip olduğu yarınları hep birlikte kuracağız." dedi. Kadınlar Birlikte Güçlü adına konuşan Cemile Baklacı da, "Kadın cinayetlerinin aklanmasını isteyenlerden çok iyi biliyoruz Çocuk istismarı davalarından çok iyi biliyoruz. Ama bizler yine buradayız ve biz gerçek adaleti oluşana kadar bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz" İfadelerin kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÖMÜRLERİNİ TALAN EDEMEYECEKLER"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kartal ilçe yönetim kurulu üyesi Safiye Aslan da, "Okullardan koparılan kız çocukları aynı zamanda çocuk yaşta evlendirilerek, erken yaşta çocuk sahibi oluyorlar ve daha kendileri bile tam büyüyememişken bir çocuk büyütmeye başlıyorlar. H.K.G. de ne yazık ki tüm bunları yaşamış bir kadın. Ortaçağcı gericilerin, cemaatlerin, tarikatların çocuklarımızın ömürlerini talan etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.