Son dakika... Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:43

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin davada hüküm giyen ve 15 Kasım 2023’te tahliye olan Ogün Samast, “örgüt adına suç işlemek” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

DURUŞMAYA TRABZON'DAN KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast, Trabzon Akçaabat Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında bulunduğu başka dosyalar kapsamında tutuklu olan bazı sanıklar bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Samast, ikamet adresi olarak Düzköy'deki bir adresi söyledi. İşsiz olduğunu belirten Samast, herhangi bir gelirinin olmadığını ifade etti.

Ogün Samast'ın eşi de Akçaabat Adliyesi'ndeki duruşma salonunda izleyici olarak katıldı.

VAAT KARŞILIĞINDA VERİLMİŞ BEYAN

Cinayetin işlendiği tarihte İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer, savunmasında Ogün Samast’ın verdiği ifadede aleyhine olan beyanın bir vaat karşılığında verdirildiğini, bu vaadin de “salıverilme vaadi” olduğunu iddia etti.

OGÜN SAMAST SÜRE İSTEDİ

Duruşmaya ara verildiğinde Samast’ın avukatı Raşit Hodo, mahkemeye yazılı beyan vererek, iddianamenin duruşma başladığında kendilerine tebliğ edildiğini ve bu nedenle savunma hazırlayamadıklarını ifade etti. Avukat Hodo, yazılı beyanında savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti.

İDDİANAME SABAH TEBLİĞ EDİLMİŞ

Avukatın beyanını duruşma salonunda okuyan mahkeme başkanı, Ogün Samast'a iddianameyi ne zaman aldığını sordu. Samast ise duruşma başladığında aldığını söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, Ogün Samast'a savunma yapıp yapmayacağını sordu. Samast ise savunma hazırlamak için kendilerine süre verilmesini istedi.

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, duruşma devam ederken ara karar oluşturarak sanık Ogün Samast ile avukatına savunmalarını hazırlamaları için ek süre verdi. Ogün Samast ile avukatı daha sonra mahkemeden izin isteyerek duruşmadan ayrıldı.

REDDİ HAKİM TALEP EDİLDİ

Devam eden yargılamada duruşmaya katılan diğer sanıklar ile avukatlarının beyanları alındı. Sanıklardan Erhan Tuncer, mahkeme başkanının tarafsız olmadığını düşündüğünü söyleyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise bu talebi reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ogün Samast'a yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Duruşma, 6 Mart 2024’e ertelendi. Ogün Samast'ın önümüzdeki duruşmada savunma yapması bekleniyor.