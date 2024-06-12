Son dakika... Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın 'FETÖ' davasında 'zaman aşımı' nedeniyle düşme talebi
Son dakika... Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 2007'de silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın aralarında olduğu 7 sanığın yargılandığı davada savcı 'zaman aşımı' nedeni düşme talebinde bulundu.
Hrant Dink'i katleden Ogün Samast'ın, terör örgütü FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Ogün Samast'ın da aralarında ulunduğu 7 sanık yönünden davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşme talep etti.
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