8.08.2025 19:43:00
Son Dakika… İBB borsası kurduğu üzerine Özgür Özel'in ifşa ettiği avukata adli kontrol talep edildi

“İBB borsası” iddialarında Avukat Mehmet Yıldırım ve Mehmet Mithat Turan, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi; savcı Yıldırım için ev hapsi, Turan için yurt dışı yasağı ve ev hapsi istedi.

“İBB borsası” iddialarının odağındaki Avukat Mehmet Yıldırım ve beraber yakalandığı şüpheli Mehmet Mithat Turan üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması nedeniye adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Savcı sorgunun ardından Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” diğer şüpheli Mehmet Mithat Turan ise “suçluyu kayırma” suçundan adli kontrol istedi. Yıldırım için ev hapsi, Mehmet Mithat Turan için yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi talep edildi. Şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

