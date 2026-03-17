Son dakika... İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan Polat’ın üzerindeki ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.



Polat'ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polat'ın tutukluluk süreci, özellikle ciddi sağlık sorunları nedeniyle kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Tutuklanmadan sadece iki hafta önce anjiyo operasyonu geçiren Mahir Polat, cezaevindeyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine iki kez hastaneye sevk edilmişti. Son hastane sevkinde yeniden anjiyo olan Polat için siyaset dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından peş peşe "tahliye" çağrıları yapılmıştı.

Yapılan itirazlar ve sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucunda Polat, 9 Nisan 2025’te "ev hapsi" şartıyla tahliye edilmişti.

ADLİ KONTROL KARARI TAMAMEN KALKTI

Bugün yapılan değerlendirme neticesinde yargı makamları, Mahir Polat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Polat üzerindeki hareket kısıtlaması son bulmuş oldu.

AYRINTILAR GELİYOR...