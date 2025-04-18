Son Dakika... İBB davasında kritik gelişme: Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'a adli kontrolle tahliye

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan isimlerden biri olan İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı verildi.

Son Dakika... İBB davasında kritik gelişme: Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas'a adli kontrolle tahliye
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 14:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

İBB soruşturmalarında tutuklanan isimlerden biri olan Abbas'ın 'etkin pişmanlık' yararlandığı ifade edildi.

BİR TAHLİYE DAHA

Diğer yandan Abbas'ın tahliye haberiyle beraber İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Emre Serkan Bayraktar için de tahliye kararı verildiği bildirildi.  

 


Etiketler: #ibb #İBB Kültür
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