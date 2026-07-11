Son dakika… İBB Meclis 2'nci Başkanvekili Gencay Özcan gözaltına alındı

Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen 15 Temmuz Anma Programı'nda darbe girişimine “tiyatro” dediği iddia edilen CHP’li iki meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.
Savcılığın talebi doğrultusunda Özcan hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Özcan’ın emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa da ifade vermesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı”nda darbe girişimine ilişkin “tiyatro” ifadesi kullandıkları iddiasıyla CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında resen soruşturma başlatmıştı.
Soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla başlatıldığı belirtilmişti.
Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıklamıştı.