Son Dakika... İBB operasyonlarında yeni gelişme: Etkin pişmanlıkla 2 tahliye!

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu’nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi.

Süleyman Atik’in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Hakimlik kararında, “Atik ve Nuhoğlu’nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerinleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı” ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi.

Atik ve Nuhoğlu ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.



