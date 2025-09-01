Son dakika... İBB soruşturmasında yeni gelişme: Bir kişiye daha kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un danışmanı olduğu belirtilen Emrah Bağdatlı'nın ardından iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

Murat Gülibrahimoğlu

NE OLMUŞTU?

Başsavcılık, daha önce soruşturma kapsamında Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda Gülibrahimoğlu şirketlerine kayyım atanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında toplam iki kişi hakkında kırmızı bülten bulurken, 'şüpheli' sıfatı ile hakkında işlem yapılan kişi sayısı ise 330'a yükseldi. 10 kişinin aranmasının ise devam ettiği belirtildi.