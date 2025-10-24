Son dakika... İBB uygulamalarına yönelik operasyon: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; “İstanbul Senin” isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, 3,7 milyon kullanıcının verilerinin ise “darkweb” olarak bilinen yasa dışı internet ağında satışa çıkarıldığı tespit edildi.

Aynı açıklamada, uygulama içindeki “İBB Hanem” alt programına 11 milyon yurttaşın sandık verilerinin işlendiği ve sistem dışına sızdırıldığı bilgisine yer verildi.

Bu tespitler üzerine, uygulamalarda yönetici konumunda bulunan kişiler ile ilgili İBB iştirak şirketlerinde görevli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan 'Operasyon-2' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Ekrem İMAMOĞLU Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında;

“İSTANBUL SENİN” isimli uygulama üzerinden 4.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırılması, 3.7 Milyon uygulama kullanıcısının kişisel verileri ile konum bilgilerinin “darkwebde” satışa çıkartılması ve aynı uygulama içerisinde yer alan “İBB HANEM” isimli alt uygulama içerisine 11 milyon vatandaşımızın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırılması tespitiyle ilgili olarak programlarda yönetici ve konuyla ilgili İBB iştiraki şirketler dahil 6 ayrı şirkette yönetici ve diğer görevlilerden ibaret olup adı geçen örgüt yöneticileri ile ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile ayrıca firari örgüt yöneticisi Murat GÜLİBRAHİMOĞLU’nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüpheli olmak üzere toplamda *(15) şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka kurulu olarak ele geçirmek, vergi usul kanuna muhalefet ve Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütü‘ne üye olmak suçlarından bugün saat:06.00 itibariyle* eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi tatbik edilmiş olup şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır."