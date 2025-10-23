İBB soruşturması... İş insanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Benden bir menfaat talebinde bulunulmadı'

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ile birlikte devam eden İBB soruşturması kapsamında 21 Ekimde ifadeye çağrılmıştı.

İfade tutanağına yansıyan bilgilere göre Akın'a, İBB soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan ancak daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen İBB çalışanı Yakup Öner, yine etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım ve iş insanı Süleyman Atik'in ifadelerindeki bazı beyanlar soruldu.

Akın ifadesinde, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı olduktan sonra tanıdığını ve İmamoğlu ile yaptığı görüşmelerin genellikle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) işletme faaliyetleri ve faaliyetlerde kullanılan iskelelerin durumuyla ilgili olduğunu belirtti.

PROJELERLE İLGİLİ SORULAR

Akın'a ifadesinde Levent Büyükdere Caddesi'ne yönelik hazırladığı ve İBB ile Şişli Belediyesi'nin yaptığı incelemelerden sonra onay verilmeyen projesi soru olarak yöneltildi. Akın, proje ile ilgili sürece yönelik "Bu projenin yapılıp yapılamayacağıyla ilgili imari durumları değerlendirdik. Bildiğim kadarıyla kendisi sonrasında burasıyla ilgili Şişli Belediyesiyle de görüşmüş. Şişli Belediyesi buranın yapılmasının mümkün olmadığını söylemiş" diye konuştu.

Akın, Kandilli'deki evinde yapılan tadılatla ilgili sürece yönelik soruları da cevapladı. Akın, konu hakkıında İBB yetkilisi olarak Ertan Yıldız'la görüştüğünü ancak bunun için kendisinden herhangi bir menfaat talebinde bulunulmadığını söyledi.

Akın'a ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait arazilerle ilgili yapılacak imar çalışması için İBB ile yürüttüğü görüşmeler soruldu. Akın, süreç için tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'le görüştüğünü, ancak konu hakkında herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti.

Akın'a son olarak Bebek'teki ofisiyle ilgili yapılan güçlendirme başvurusuna yönelik etkin pişmanlıkçı beyanları soruldu. Akın, 6 Şubat depremlerinin ardından Bebek’te yer alan ofisi için usule uygun şekilde İBB'ye bağlı Boğaziçi İmar'a güçlendirme başvurusu yaptıklarını, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından güçlendirme ruhsatı verildiğini ama binanın çatı kısmında ruhsatlandırılmış ancak iskana bağlanmamış 60 santimetrelik bir çıkma olduğu gerekçesiyle güçlendirme faaliyetinin durdurulduğunu belirtti.

Akın, ifadesinde "Talep etmiş olduğumuz güçlendirme ruhsatı için ne benden ne de diğer mülk sahiplerinden herhangi bir menfaat talebi olmadı" dedi.

YİNE BAZ KAYITLARI SORULDU

Akın'a ayrıca İmamoğlu 2020–2025 yılları arasında farklı lokasyonlarda 341 kez ortak baz kaydı bulunduğu tespit edilmesi de sorulurken Akın, bu konuda yaptığı açıklamada, "Tam hatırlamamakla beraber 8-10 kere görüşmüş olabilirim. Kendisiyle 3-4 kere heyet halinde 3-4 kere de bireysel görüşme yapmışımdır. Ancak bunun dışındaki baz birliktelikleri aynı yerlerde bulunmuş olmamızdan kaynaklı olabilir" diye yanıtladı.

HERHANGİ BİR MENFAAT TALEPLERİ OLMADI

Hamdi Akın, ifadesinin sonunda ise “Bahsettiğim konuların hiçbirinde taleplerim karşılanmamış, benden herhangi bir menfaat talebinde de bulunulmamıştır. Hatırladığım kadarıyla resmi olarak askıda fatura kampanyasına bağışta bulundum” ifadelerini kullandı.

Akın'ın avukatları ise müvekkillerinin tüm sorulara açık şekilde yanıt verdiğini ve ortada somut bir suçlamanın bulunmadığını belirterek Akın'ın serbest bırakılmasını talep etti.