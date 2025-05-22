Son Dakika... İBB'ye 3. dalga operasyonu: 16 kişiye tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 20 Mayıs'ta 3'üncü dalga gözaltı operasyonu düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, 'Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi' ve 'bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer alınması' iddiasıyla İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de aralarında yer aldığı 20 kişi gözaltına alındı.

16 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

3. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 16'sı hakkında tutuklama talep edildi. Savcılık 4 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu.



