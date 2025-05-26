Son Dakika... İBB'ye 4. dalga operasyonu: 45 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 23 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde 4. dalga operasyon düzenlenmiş, 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 45 kişi gözaltına alınmıştı. 45 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da bulunuyordu.