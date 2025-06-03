Son Dakika... İBB'ye 5. dalga operasyonda yeni gelişme: 4 kişi tutuklamaya sevk edildi!

İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ genel müdürü Ali Sukas, Eski Beylikdüzü BB danışmanı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü BB asistanı Gürkan Polat tutuklamaya sevk edildi.

31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşmiş ve başta belediye başkanları olmak üzere, 47 partili hakkında gözaltı karar verilirken 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ise gözaltı kararı sayısı 49'a gözaltına alınan kişi sayısı ise 38'e çıkmıştı.