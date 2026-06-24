Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 3 gözaltı daha

Son Dakika... İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 3 gözaltı daha

24.06.2026 10:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... İBB Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 3 gözaltı daha

Son dakika haberi... İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükseldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe’de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 6’sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Dün yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yakalanan 5 şüpheliden 4’ünün Karaal’ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20’ye yükseldi.

İlgili Konular: #ibb #Kültür AŞ