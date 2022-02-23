Son dakika: İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifine 13. kez ret
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi 13. kez reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 13. kez reddedildi.
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa, taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez” açıklamasında bulundu.
"GERİ DÖNÜŞ ÜCRETİ ALINMAZ"
Habertürk'te yer alan habere göre, UKOME'de ayrıca, taksi yolculuğunda köprü geçişiyle ilgili, "Yolculuğunu tamamlayandan geri dönüş ücreti talep edilemez" kararı alındı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
En Çok Okunan Haberler
- SpaceX 46 Starlink uydusunu daha uzaya fırlattı
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Dolarda son ayların zirvesi
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!