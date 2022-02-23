Son dakika: İBB'nin 5 bin yeni taksi teklifine 13. kez ret

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 500'ü engellileri taşımaya tahsis edilmek üzere 5 bin yeni taksi teklifi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla 13. kez reddedildi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Hak ettiğimiz ücretlendirme yapılırsa, taksi yolcusunda azalma olur, taksi ihtiyacı varmış gibi hissedilmez” açıklamasında bulundu.

"GERİ DÖNÜŞ ÜCRETİ ALINMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre, UKOME'de ayrıca, taksi yolculuğunda köprü geçişiyle ilgili, "Yolculuğunu tamamlayandan geri dönüş ücreti talep edilemez" kararı alındı.