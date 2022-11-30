Son Dakika... İBB'nin 500 Engelsiz taksi taşımacılığı teklifi reddedildi

30 Kasım 2022 Çarşamba, 15:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısında, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan 500 engelsiz taksi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İBB tarafından UKOME'ye sunulan 5 bin yeni taksi teklifi Mayıs ayında da 14'üncü kez oy çokluğuyla reddedilmişti.