Son Dakika... İBB'nin 500 Engelsiz taksi taşımacılığı teklifi reddedildi
Son dakika haberi... İBB'nin UKOME toplantısında 500 engelsiz taksi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısında, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan 500 engelsiz taksi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
İBB tarafından UKOME'ye sunulan 5 bin yeni taksi teklifi Mayıs ayında da 14'üncü kez oy çokluğuyla reddedilmişti.
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