Son Dakika... İBB'ye operasyon: 2 isme daha gözaltı!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:33

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 isim hakkındaki "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturması sürüyor.

2 farklı soruşturma kapsamında Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken gözaltına alındı.

MEHMET ALİ ÇALIŞKAN DA GÖZALTINDA

Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da İstanbul'da gözaltına alındı. Çalışkan'ın yakalandığında yanında cep telefonu olmadığı öğrenildi.

Mehmet Ali Çalışkan, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.