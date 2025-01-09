Son Dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin ''Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü'' açıklamasında bulundu.

Son Dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:54

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cilvegözü Sınır Kapısında Suriye'ye Güvenli, Gönüllü, Onurlu ve Düzenli geri dönüşler konusunda açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yerlikaya ''Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü'' ifadelerini kullandı.


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