Son Dakika... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 'APP plaka' açıklaması: 'Talimatı verdim...'

APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi.

Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyeceği duyuruldu.

"ONLARLA İLGİLİ BİR SIKINTI YOK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Grup Toplantısı öncesi konuya ilişkin TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Bununla ilgili karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenleme 27 Şubat tarihinden beri yürürlüğe girmişti. Bu APP plakalarla ilgili sahada bir sıkıntı olduğunu, yığılma olduğunu gördük. Cuma günü memleketim Konya’da da vatandaşların sıraya girdiklerini uzun kuyruklar oluşturduklarını görünce bununla ilgili bir tedbir almamız gerektiğini arkadaşlarımızla beraber değerlendirdik.

APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz. Onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bunları geçerli kabul ediyoruz, herhangi bir cezai işlem uygulamayacağız.

"GÜVENLİK TARAFI VAR, TERÖRLE MÜCADELE BOYUTU VAR"

Yalnız vatandaş plakayı aldıktan sonra Şoförler Odası’ndan plaka üzerinde herhangi bir oynama ve değişiklik yapmışsa bunun 4 bin TL para cezası var. Onlar yürürlükte şu anda. Bir de yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakalar var. Sahte plakalar diyoruz biz ona. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır. 140 bin TL civarında. Bu şu anda yürürlükte onunla ilgili sadece plaka tarafı değil güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var. Uyuşturucuda kullanılması var. İşin bir kamu güvenliği tarafı da var. Sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte onunla ilgili herhangi bir esnetme yok.

Yalnız vatandaşımız mağdur olmasın, sıkıntıya girmesin diye bahsettiğim değiştirilen plakalarla ilgili 1 Nisan’a kadar süre verdik. O döneme kadar bir rehberlik yapacağız. Herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız müsterih olsun. Uygulanan cezaları da talimat verdim sileceğiz. APP plaka takıldığı zaman başka birinin aracından kopyalanmış da olabilir. İşin güvenlik boyutu var. Standarda uygun değil. Yönetmelikteki kurallara uyulmadığı zaman plaka okuma sistemleri bunları tanımıyor. Kimin ne maksatla kullandığını bilmiyoruz. Bunları önlemeye yönelik bir tedbir bu zaten."

Bakan Çiftçi, bir başka soruyu yanıtlarken de araçlardaki multimedya sistemleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.