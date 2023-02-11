Son Dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: O videoyu çeken şahıs şu an gözaltında

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 17:33

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 18:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

" 24 saat insanların gözüne uyku girmiyor. Kimisi enkaz başında, kimisi doktor onunla ilgileniyor. Gecenin bir yarısı gelen elektrikçiler bir taraftan bir tarafa koşuyor. Kimle karışlaşırsak, karşılaştıkları manzarayı anlatmakta bile zorluk çekiyor. Ancak deprem öncesinde yaşanan bir hadise aynı şekilde ülkemizde devam ediyor. Bu dezerformasyon yalan. Bu ülke insanın birliğini berberiğini engellemeye çalışan, bu ülke insanı kötülemeye çalışan ve sürekli olarak olmayanları varmış gibi gösteren bir hastalıkla hemde en zor dönemimizde karşı karşıyayız.

'ADIYAMAN'DA GÖZALTINA ALDIK'

Biraz önce bir video seyrettim. Seyrettiğim videoada okumuş yazmış, büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor. İnsan gibi de konuşuyor. 'Bir Afgan çıkan cesetleri elini kesti altınları aldı' diyor. Biraz önce Adıyaman'da gözaltına aldık.

Ve 'Hatay'ın Samadağ ilçesine terösitler geldi, orada eylem yapacaklar' diye yalan söyleyenler. Bir çadır kamyonun önüne kesen, 'kamyonu şuraya getir diye söyleyen birisi ve ondan sonra 'bana talimat verilen yere götüreceğim' diye gittikten sonra bütün Türkiye'de hırsızlığın, yağmanı, herşeyin, güvensizliğin olduğuna dair bir anlayışı yaygınlaştırmaya çalışan zehirli bu ülkenin insanına hakikaten yakışmayan bir dille sosyal medyada karşı karşıyayız.

Kimse devleti hafife almasın. Hukuk önünde hesabını soracağız. Burada insanların acısına daha da zorluk getirmenin ne anlamı var? Türkiye'nin dört bir yanından insanlar mücadele ediyor. 'Avustralyalı arama kurtarma grubu kendilerine şiddet uygulanıyor diyerek çalışmayı bırakmış', bu nasıl bir yalandır? Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru, 60 bini aşkın jandarma, 1000 de sahil güvenlik personeli görev yapıyor."

MASTERCHEF YARIŞMACISI

Soylu'nun isim vermeden işaret ettiği isim ise sosyal medyada gündem olan videoyu paylaşan Masterchef yarışması Uğur Kardaş.

Depremzedelere yardım etmek için gönüllü ekiplere katılan Masterchef yarışması Uğur Kardaş, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..."