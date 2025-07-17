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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

17.07.2025 14:00:00
Güncellenme:
AA
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiğini aktardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde, pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu belirleyen polis, cesedin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ayşe Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilmişti.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #kadın cinayeti #Soruşturma

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