'Ayşe Tokyaz' cinayetinde kan donduran ayrıntılar... Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde valiz içinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak tutuklanan ihraç polis Cemil Koç’un savcılık ifadesine ulaşıldı. 38 yaşındaki Koç’un ifadesindeki detaylar kan dondurdu.

Sabah'ın haberine göre, Koç ifadesinde Ayşe Tokyaz'ın uyuşturucu etkisinde bulunması ve dubleks evindeki merdivenlerin dar olması sebebiyle düşerek kafasını çarpması sonucu hareketsiz kaldığını, Ayşe Tokyaz'ın öldüğünü anlayarak paniğe kapıldığını, yardım için arkadaşını aradığını, arkadaşını sitenin çevresinden plakalı aracıyla alarak siteye girdiklerini ve eve birlikte çıkmalarının akabinde maktulü valize kendisinin koyduğunu söyledi.

"MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ"

Koç ifadesinde "Ayşe dubleks evin merdivenlerinden düştü. Öldüğünü görünce paniğe kapıldım, korktum. Ne yapacağımı bilemeyince arkadaşımı aradım. Eve geldik, cesedi tek başıma valize koydum. Arabaya bindik. Arkadaşımın ortağı olduğu benzinliğe gittik" dedi.

KAMERANIN FİŞİNİ ÇEKMİŞ

Koç, arkadaşı ve yanlarında cesedin içerisinde bulunduğu valizle aşağı inerek plakalı araca valizi koyduklarını, BMW marka araç ile birlikte arkadaşının ortaklığının bulunduğu petrole gitmelerinin akabinde kamera görüntülerinin emniyetin eline geçmemesi adına kamera fişini çektiğini söyledi.

Akaryakıt istasyonundan ayrılmalarından bir süre sonra arkadaşının kendisini oyaladığını anladığını ve cesedi ortadan kaldırmaya yardım etmeyeceğini düşündüğünü, yarı yolda kendisini bırakarak oradan ayrıldığını, bunun üzerine meyhaneye giderek düşündüğünü söylediği öğrenildi.

TAKSİCİYE 500 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

Soruşturma sürecinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önce Cemil Koç’un evine yalnız girdiği, ardından ortadan kaybolduğu görüldü. Koç’un cesedi valize koyduktan sonra Eyüpsultan’da yol kenarına bıraktığı ve bu işlemi 500 bin lira karşılığında bir taksiciye yaptırdığı ortaya çıkarıldı.

SUÇ KAYDI KABARIK

Polislikten 2024 yılında ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle ihraç edilen Cemil Koç’un sabıka kaydında ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘uyuşturucu kullanmak’ gibi birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, genç kadının evde zorla alıkonulduğu iddiaları da soruşturma dosyasına yansıdı.