Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu... 'Kaplanlar' suç örgütüne operasyon: 22 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin’de ’Kaplanlar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ’Hücre-12’ operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu... 'Kaplanlar' suç örgütüne operasyon: 22 şüpheli yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 08:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin’de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-12" operasyonlarında 22 şüphelinin yakalandığını belirterek, şüphelilerden 15’inin tutuklandığını, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Silahlı Tehdit, Silah Zoruyla Senet İmzalatmak Suretiyle Yağma, Birden Fazla Kişiyle Nitelikli Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Şantaj, Kumar Oynatmak İçin Yer Temin Etme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi."


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Operasyon #kaplanlar #Organize suç örgütü

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