Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 bin 656 gözaltı!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 78 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.