Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 bin 656 gözaltı!
Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde 78 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aralarında Ankara, İzmir ve İstanbul'un da bulunduğu 78 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 806 kilogram uyuşturucu ve 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini verdi.
Operasyonlarda 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele, yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.
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