13.03.2026 16:04:00
ANKA
Son dakika... İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Son dakika haberi... Rahatsızlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi gören Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ortaylı'nın ölümünün ardından açıklama yaptı.

Hastanede tedavi gören Tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 

Ortaylı'nın ailesi dün entübe edildiğini açıklamıştı. 

Ortaylı'nın ölümünü Gazeteci İzzet Çapa duyurdu. Çapa "Prof. Dr. İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" dedi. 

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da açıklama geldi.

Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."

İlgili Konular: #ilber ortaylı