Son dakika... İletişim Başkanlığı'ndan 'Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 26.04.2023 - 23:18

Güncelleme: 27.04.2023 - 00:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam katıldığı televizyon yayınında kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti. Bu rahatsızlıktan dolayı programda reklam arasına girilmiş aranın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü söylemişti.

Bir süre dinleneceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastaneye kaldırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" ifadelerine yer verildi.

??"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir.



??Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır. pic.twitter.com/qNmr3TYhhD — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 26, 2023

FUAT OKTAY CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da TRT'de yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi” dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır.

Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve… — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 26, 2023

FAHRETTİN ALTUN: İDDİALARI REDDEDİYORUZ

Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar. Ne kadar dezenformasyon yaparlarsa yapsınlar Türk milletinin liderinin yanında olduğu ve Erdoğan ve AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılacağı gerçeğini değiştiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan bu mesnetsiz iddiaları kesin olarak reddediyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız yarın yapılacak nükleer santral açılışına videokonferans marifetiyle katılacaklar. https://t.co/I8Rtg6OQBQ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 26, 2023

YARINKİ PROGRAMLARI İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılması planlanan Mersin ve Osmaniye mitinglerinin de iptal edildiği belirtildi. Erdoğan'ın yarın yapılacak Akkuyu Nükleer santrali ilk yakıt yükleme törenine uzaktan bağlantıyla katılacağı öğrenildi. Öte yandan Erdoğan'ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayını da iptal edildi.