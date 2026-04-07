Son dakika... İmamoğlu'na bir soruşturma daha: O sözleri suç unsuru sayıldı!

Son dakika... İmamoğlu'na bir soruşturma daha: O sözleri suç unsuru sayıldı!

7.04.2026 08:15:00
Batuhan Serim
Son dakika... İmamoğlu'na bir soruşturma daha: O sözleri suç unsuru sayıldı!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri suç unsuru sayıldı. Öte yandan İBB Davası'nda duruşmalar başladığından bu yana İmamoğlu hakkında başlatılan ikinci soruşturma oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, İmamoğlu'nun İBB Davası'ndaki “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri suç unsuru sayıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

İBB DAVASI BAŞLADIĞINDAN BU YANA İKİNCİ SORUŞTURMA

İBB Davası'nda duruşmalar başladığından bu yana İmamoğlu hakkında başlatılan 2. soruşturma oldu. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun geçen hafta da "Bilirkişi Davası"ndaki savunmasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit” suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İBB Davası'nda 18 isim için tahliye kararı... Dilek İmamoğlu: 'Mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız!'
İBB Davası'nda 18 isim için tahliye kararı... Dilek İmamoğlu: 'Mücadelemizden bir adım bile geri atmayacağız!' Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Davası'nda tutuklu bulunan 18 kişinin tahliye edilmesinin ardından açıklamada bulundu.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 5. hafta: İmamoğlu'ndan sert çıkış! 'İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür'
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 5. hafta: İmamoğlu'ndan sert çıkış! 'İddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür' İBB Davasında bugün duruşmaların 5. haftasına girildi. Geçen perşembe günü 18 ismin tahliye edilmesinin ardından 16. duruşma günü, tutuklu isimlerin savunmalarıyla sürdü. İBB Bilgi İşlem Dairesi personeli Emrah Yüksel savunmasıyla duruşma sona erdi. İşte İBB Davası'nda anbean yaşananlar...
İmamoğlu’nun tahliye talebinin tam metni: ‘Bütün tutuklu arkadaşları serbest bırakın. Ben buradayım’
İmamoğlu’nun tahliye talebinin tam metni: ‘Bütün tutuklu arkadaşları serbest bırakın. Ben buradayım’ İBB davasında konuşan Ekrem İmamoğlu, tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu savunarak tüm sanıklar için tahliye talebinde bulundu. İşte İmamoğlu’nun tahliye talebinin tam metni…