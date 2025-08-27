Son Dakika... İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' iddialarıyla gözaltına alınan tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' iddialarıyla dün Trabzon'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Yılmaz hakkında talep yönünde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

MEHMET PEHLİVAN 19 HAZİRAN'DAN BERİ TUTUKLU

Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamasıyla 19 Haziran'da tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından Pehlivan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Suç örgütüne üye olmak' iftirasıyla tutuklandım. Oysa benim üye olduğum tek örgüt, Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’dur. Yani bu ülkenin onurlu savunma geleneğidir. Ne bir suç yapısının, ne bir kumpas senaryosunun parçası oldum. Olmam." denilmişti.