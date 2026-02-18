Son Dakika... İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında ilk duruşma 11 Mayıs'ta Silivri'de: Aynı tarihlerde hem İBB hem de casusluk davasında hakim karşısında olacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 14:40:00
Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak 4 Şubat itibarıyla kamu davası açıldı. Davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’da Silivri’de görülecek.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianameyi kabul etti. 

Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre, davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’da Silivri’de görülecek. 

İMAMOĞLU VE ÖZKAN AYNI TARİHTE İKİ AYRI DAVADAN YARGILANABİLİR

İmamoğlu ve Özkan, 9 Mart'ta başlayacak İBB davası kapsamında tutuklu bulunurken, İBB davasının da 11 Mayıs günü devam etmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda iki ismin, aynı gün iki davada yargılanma ihtimali söz konusu.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #dava #duruşma